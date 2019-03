сегодня



Видео с текстом от IMPRECATION



"Morbid Crucifixion", новое видео с текстом группы IMPRECATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Damnatio Ad Bestias", выходящего 22 марта на Dark Descent Records.



Трек-лист:



"Temple Of The Foul Spirit"

"Morbid Crucifixion"

"Baptized In Satan's Blood"

"Beasts Of The Infernal Void"

"Damnatio Ad Bestias"

"Dagger, Thurible, Altar Of Death"

"The Shepherd And The Flock"

"Ageless Of None"















+0 -0









просмотров: 142