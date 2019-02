сегодня



Видео с текстом от TRUTH CORRODED



TRUTH CORRODED опубликовали официальное видео с текстом на песню “To The Carnal Earth”, которая будет включена в выходящий двадцать второго марта на Unique Leader Records альбом Bloodlands. В качестве гостей в записи принимали участие: Terrance Hobbs из Suffocation, Stephen Carpenter из Deftones, Mark Kloeppel из Misery Index, Ryan Knight ex-The Black Dahlia Murder и Kevin Talley (ex-Suffocation ). За оформление отвечал Gary Ronaldson из Bite Radius Designs (Napalm Death, Misery Index, Benighted).



Трек-лист:



“To The Carnal Earth”

“The Leeches Feed”

“Conquest Of Divide”

“Victims Left Lepers”

“Bloodlands”

“The Storm”

“Of Open Eyes And Willing Hands”

“The End Of He Who Reigns”

“I Once Breathed”













