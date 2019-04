сегодня



Новое видео TRUTH CORRODED



"Open Eyes And Willing Hands", новое видео группы TRUTH CORRODED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bloodlands", выпущенного 22 марта.



Трек-лист:



“To The Carnal Earth”

“The Leeches Feed”

“Conquest Of Divide”

“Victims Left Lepers”

“Bloodlands”

“The Storm”

“Of Open Eyes And Willing Hands”

“The End Of He Who Reigns”

“I Once Breathed”



















