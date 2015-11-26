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A New Revenge

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Дебютный альбом A NEW REVENGE выйдет весной



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Группа A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak (также KINGDOM COME), выпустит дебютную работу, получившую название "Enemies & Lovers", 29 марта на Golden Robot Records.

Видео на композицию "The Way" доступно ниже.



A NEW REVENGE Feat. Former JUDAS PRIEST, SCORPIONS, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE Members: Debut Album Due In March






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