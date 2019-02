сегодня



Дебютный альбом A NEW REVENGE выйдет весной



Группа A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и бывший барабанщик SCORPIONS James Kottak (также KINGDOM COME), выпустит дебютную работу, получившую название "Enemies & Lovers", 29 марта на Golden Robot Records.



Видео на композицию "The Way" доступно ниже.



















