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A New Revenge

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Новое видео A NEW REVENGE



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"Never Let You Go", новое видео группы A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE и SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Enemies & Lovers", выходящего 29 марта на австралийском лейбле Golden Robot Records.

В состав коллектива входят: вокалист Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), гитарист Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), легендарный басист Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и барабанщик SCORPIONS James Kottak (также в KINGDOM COME).



A NEW REVENGE Feat. Former JUDAS PRIEST, SCORPIONS, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE Members:










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Moomrick


9 мар 2019, 17:32		Очень многообещающе. Уже вторая отличная песня.


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