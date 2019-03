Новое видео A NEW REVENGE

сегодня



"Never Let You Go", новое видео группы A NEW REVENGE (ранее PROJECT ROCK и ROCKSTAR), в состав которой входят бывшие участники JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE и SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Enemies & Lovers", выходящего 29 марта на австралийском лейбле Golden Robot Records.



В состав коллектива входят: вокалист Tim "Ripper" Owens (ex-JUDAS PRIEST, ICED EARTH), гитарист Keri Kelli (SLASH'S SNAKEPIT, ALICE COOPER, VINCE NEIL), легендарный басист Rudy Sarzo (OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, QUIET RIOT) и барабанщик SCORPIONS James Kottak (также в KINGDOM COME).



























