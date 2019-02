12 фев 2019



Новое видео VISIGOTH



"Traitor's Gate", новое видео группы VISIGOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Conqueror's Oath".



Трек-лист:



"Steel And Silver"

"Warrior Queen"

"Outlive Them All"

"Hammerforged"

"Traitor's Gate"

"Salt City"

"Blades In The Night"

"The Conqueror's Oath"



















