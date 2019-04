11 апр 2019



Новая песня VISIGOTH



"Fireseeker", новая песня группы VISIGOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сингла Bells Of Awakening, который будет доступен в следующих вариантах:



-black 7" vinyl (EU exclusive)

-grey marbled 7" vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

-blue 7" vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

-red 7" vinyl (High Roller exclusive - limited to 200 copies)

-green 7" vinyl (US exclusive - limited to 200 copies)

* digital options are also available!













