14 фев 2019



Детали нового альбома KETZER



Германские экстрим-металлисты KETZER выпустят на Metal Blade Records 12 апреля свой четвёртый полноформатный альбом, получивший название "Cloud Collider".



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- ltd. digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Red-brown marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- Black/white split colour vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- Blue w/white / red /black splattered vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- Smber marbled vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)



Трек-лист:



“The Machine”

“Keine Angst”

“Walls”

“Cloud Collider”

“Forever Death”

“The Wind Brings Them Horses”

“No Stories Left”

“This Knife Won’t Stay Clean Today”

“(The Taste Of) Rust And Bone”

“Light Dies Last”















