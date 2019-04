сегодня



Новое видео KETZER



"Keine Angst"", новое видео группы KETZER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Cloud Collider", выпущенного на Metal Blade Records.



Трек-лист:



“The Machine”

“Keine Angst”

“Walls”

“Cloud Collider”

“Forever Death”

“The Wind Brings Them Horses”

“No Stories Left”

“This Knife Won’t Stay Clean Today”

“(The Taste Of) Rust And Bone”

“Light Dies Last”



















