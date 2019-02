сегодня



Концертное видео KOBRA AND THE LOTUS



Канадская группа KOBRA AND THE LOTUS опубликовала видео с выступления на фестивале Wacken Open Air, состоявшегося летом 2012 года.



Сет-лист:



"Nayana"

"Welcome To My Funeral"

"Forever One"

"Heaven’s Veins"

"Sanctuary"

"My Life"

"Calm Before The Storm"

"Heaven And Hell" (Black Sabbath)

"Shades Of Evil"











