Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS работает над проектом
Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS Kobra Page опубликовала следующее сообщение:
«С 2018 года я работаю над новым музыкальным проектом. И я вновь вернулась к этой работе на полную катушку с невероятными менторами за спиной! 11 демок уже есть и мы продолжаем. С нетерпением жду возможности и вас приобщить к этому проекту! Какая вдохновляющая неделя...»
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