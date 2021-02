сегодня



Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS работает над проектом



Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS Kobra Page опубликовала следующее сообщение:



«С 2018 года я работаю над новым музыкальным проектом. И я вновь вернулась к этой работе на полную катушку с невероятными менторами за спиной! 11 демок уже есть и мы продолжаем. С нетерпением жду возможности и вас приобщить к этому проекту! Какая вдохновляющая неделя...»







