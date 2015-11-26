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Kobra and the Lotus

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3 фев 2021 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS работает над проектом

11 июн 2020 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS работает над блюграсс-альбомом

27 апр 2020 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS и вокалист KAMELOT провели стрим

20 апр 2020 : 		 KOBRA AND THE LOTUS на арфах

3 фев 2020 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS о "Hottest Chicks In Hard Rock

30 янв 2020 : 		 KOBRA AND THE LOTUS, THE AGONIST, STRIKER номинированы на Juno

19 сен 2019 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

26 авг 2019 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

13 авг 2019 : 		 Виниловое издание нового альбома KOBRA AND THE LOTUS доступно для заказа

28 июл 2019 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет в сентябре

16 июл 2019 : 		 Отрывок из нового альбома KOBRA AND THE LOTUS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KOBRA AND THE LOTUS

21 янв 2019 : 		 KOBRA AND THE LOTUS завершили запись вокала

5 дек 2018 : 		 KOBRA AND THE LOTUS записывают новый альбом

31 окт 2018 : 		 Концертное видео KOBRA AND THE LOTUS

8 авг 2018 : 		 Акустика от KOBRA AND THE LOTUS

21 июн 2018 : 		 Акустика от KOBRA AND THE LOTUS

20 июн 2018 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

31 май 2018 : 		 Акустика от KOBRA AND THE LOTUS

27 апр 2018 : 		 Новый кавер от KOBRA AND THE LOTUS

5 апр 2018 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

31 мар 2018 : 		 Новая песня KOBRA AND THE LOTUS

26 мар 2018 : 		 Обучающее видео от KOBRA AND THE LOTUS

2 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

8 фев 2018 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS победила болезнь Лайма

3 фев 2018 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет весной
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Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS работает над проектом



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Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS Kobra Page опубликовала следующее сообщение:

«С 2018 года я работаю над новым музыкальным проектом. И я вновь вернулась к этой работе на полную катушку с невероятными менторами за спиной! 11 демок уже есть и мы продолжаем. С нетерпением жду возможности и вас приобщить к этому проекту! Какая вдохновляющая неделя...»

KOBRA AND THE LOTUS Vocalist KOBRA PAIGE Working On New Project - "Eleven Demos And Counting"



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