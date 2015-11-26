сегодня



BLACK EARTH записали новые песни



Проект BLACK EARTH, в состав которого входят бывшие и нынешние участники ARCH ENEMY, исполняющие материал первых трёх альбомов группы, записали два новых трека, которые будут включены в компиляцию ремастированных песен из первых альбомов.



Michael Amott: «Вместе с Trooper Entertainment мы отобрали самые любимые песни с первых трёх альбомов, в записи которых принимали участие эти парни, — с Johan'ом на вокале и Chris'ом на гитаре. И мы собрали сборник из материала 1990-х. Он прошёл ремастеринг здесь, в Японии. Я был на сессии мастеринга на прошлой неделе, и всё звучит просто невероятно. Это действительно сделало из новых треков... оно дало им новую жизнь. И потом мы записали две новые темы в Швеции. Так что мы немного были заняты этим процессом.



Было довольно сложно собрать всех вместе, чтобы это сделать. Но мы написали два трека, один из них я сочинил с Chris'ом, и один придумал сам. Это "Burn On The Flame" и "Life Infernal" — два совершенно новых трека, которые отчасти в том стиле, в каком мы привыкли, как-то так. И они получились действительно потрясающими. Мы вернулись в студию Fredman Fredrik'a Nordström'а, где были записаны первые три диска. Поэтому мы работали с оригинальным продюсером. И он занимался сведением, и всё звучит очень мощно — очень круто»



По словам Michael'a, запись BLACK EARTH была «очень, очень странным» опытом, потому что «мы просто стартовали с того, где когда-то закончили. Примерно через час или около того мы так же шутили, и у нас появилась та же старая химия. И звучание. Я тогда подумал, что, может быть, всёбудет звучать совсем иначе. Во-первых из-за нас — мы все прогрессируем и меняемся с годами, развиваемся. И, конечно, ещё и Fredrik. Теперь у него новая студия, с другим оборудованием. Но на самом деле он просто воссоздал старое звучание. Своего рода дуновение ветра ностальгии».



Состав BLACK EARTH:



Michael Amott — гитара;



Christopher Amott — гитара;



Johan Liiva — вокал;



Daniel Erlandsson — барабаны;



Sharlee D'Angelo — бас.























+2 -0



( 1 )





просмотров: 564

