10 май 2019



Новое видео BLACK EARTH



"Burn On The Flame", новое видео группы BLACK EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника "Path Of The Immortal", содержащего лучшие треки из ранних альбомов ARCH ENEMY, прошедшие ремастеринг.



Трек-лист:



01. Burn On The Flame (new song)

02. The Immortal

03. Dead Inside

04. Bury Me An Angel

05. Stigmata

06. Sinister Mephisto

07. Demoniality

08. Transmigration Macabre

09. Angelclaw

10. Bridge Of Destiny

11. Life Infernal (new song)

12. Beast Of Man

13. Dark Insanity

14. Diva Satanica

15. Pilgrim

16. Black Earth

17. Silverwing

18. Time Capsule

19. Fields Of Desolation '99



















