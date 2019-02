сегодня



Новое видео GONE IN APRIL



"The Curtain Will Rise", новое видео группы GONE IN APRIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Threads of Existence".



Трек-лист:



“Dawn Of Time”

“The Curtain Will Rise”

“Our Future Line”

“Remember The Days”

“As Hope Welcomes Death”

“Embracing The Light”

“A Million Souls Gather”

“Relentless”

“The Great Contemplation”

“The Will To End A Life” (blindman)

















