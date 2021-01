сегодня



Видео с текстом от GONE IN APRIL



GONE IN APRIL опубликовали официальное видео с текстом к “Power To Heal”, которая взята из альбома “Shards Of Light” (2019).



Трек-лист:



01. Empire of Loss

02. If You Join Me

03. Power to Heal

04. A Torch in the Night

05. Une route nouvelle

06. Reign

07. Haven

08. A Race With Time

09. Paix

10. Soldiers of the Dawn

11. Brothers in Arms

12. Unity

13. Epilogue







+0 -0



просмотров: 127