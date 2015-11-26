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Gone in April

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Видео с текстом от GONE IN APRIL



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GONE IN APRIL опубликовали официальное видео с текстом к “Power To Heal”, которая взята из альбома “Shards Of Light” (2019).

Трек-лист:

01. Empire of Loss
02. If You Join Me
03. Power to Heal
04. A Torch in the Night
05. Une route nouvelle
06. Reign
07. Haven
08. A Race With Time
09. Paix
10. Soldiers of the Dawn
11. Brothers in Arms
12. Unity
13. Epilogue




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