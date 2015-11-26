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Robb Finlayson

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Новая песня ROBB FINLAYSON



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Канадский мультиинструменталист ROBB FINLAYSON представил трек "The Killing", который взят из будущего сольного альбома "The Beauty Of Rage". Партию вокала для трека записал Jon Howard (Imonolith, Threat Signal). Партии ударных сделал Ryan van Poederooyen (Imonolith, Devin Townsend Project), а Jay Van Poederooyen отвечал за сведение материала.

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