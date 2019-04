9 апр 2019



Новая песня ROBB FINLAYSON



Канадский мультиинструменталист ROBB FINLAYSON представил трек "The Beauty Of Rage", который взят из будущего сольного альбома "The Beauty Of Rage". Партию вокала для трека записал Jon Howard (Imonolith, Threat Signal). Партии ударных сделал Ryan van Poederooyen (Imonolith, Devin Townsend Project), а Jay Van Poederooyen отвечал за сведение материала.











