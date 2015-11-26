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Robb Finlayson

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|||| 9 апр 2019

Новая песня ROBB FINLAYSON



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Канадский мультиинструменталист ROBB FINLAYSON представил трек "The Beauty Of Rage", который взят из будущего сольного альбома "The Beauty Of Rage". Партию вокала для трека записал Jon Howard (Imonolith, Threat Signal). Партии ударных сделал Ryan van Poederooyen (Imonolith, Devin Townsend Project), а Jay Van Poederooyen отвечал за сведение материала.

ROBB FINLAYSON Releases The Beauty Of Rage; Title Track Featuring IMONOLITH Members JON HOWARD And RYAN VAN POEDEROOYEN Streaming




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