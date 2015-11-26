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Pectora

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Страна
DenmarkДания
Стиль
-



19 фев 2019 : 		 PECTORA на Mighty Music

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PECTORA на Mighty Music



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Группа PECTORA заключила контракт с лейблом Mighty Music, на котором третьего мая состоится релиз альбома Untaken. За его сведение и мастеринг отвечал Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire, Riot V & Brainstorm) из Greenman Studios:

“Untaken”
“Collide”
“Haunted Memory”
“The Fare”
“Running Out Of Days”
“Unkindled Flame”
“No Regrets”
“The Arrival”

PECTORA Sign With Mighty Music




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