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PECTORA на Mighty Music
Группа PECTORA заключила контракт с лейблом Mighty Music, на котором третьего мая состоится релиз альбома Untaken. За его сведение и мастеринг отвечал Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire, Riot V & Brainstorm) из Greenman Studios:
“Untaken”
“Collide”
“Haunted Memory”
“The Fare”
“Running Out Of Days”
“Unkindled Flame”
“No Regrets”
“The Arrival”
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