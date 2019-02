сегодня



PECTORA на Mighty Music



Группа PECTORA заключила контракт с лейблом Mighty Music, на котором третьего мая состоится релиз альбома Untaken. За его сведение и мастеринг отвечал Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire, Riot V & Brainstorm) из Greenman Studios:



“Untaken”

“Collide”

“Haunted Memory”

“The Fare”

“Running Out Of Days”

“Unkindled Flame”

“No Regrets”

“The Arrival”











