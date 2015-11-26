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Новое видео PECTORA



"Untaken", новое видео группы PECTORA, доступно для просмотра ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выходящего 3 мая на CD, виниле и в цифровом виде.



Трек-лист:



“Untaken”

“Collide”

“Haunted Memory”

“The Fare”

“Running Out Of Days”

“Unkindled Flame”

“No Regrets”

“The Arrival”













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