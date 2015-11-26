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Новое видео PECTORA
"Untaken", новое видео группы PECTORA, доступно для просмотра ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выходящего 3 мая на CD, виниле и в цифровом виде.
Трек-лист:
“Untaken”
“Collide”
“Haunted Memory”
“The Fare”
“Running Out Of Days”
“Unkindled Flame”
“No Regrets”
“The Arrival”
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