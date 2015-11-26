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Pectora

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Страна
DenmarkДания
Стиль
-



15 мар 2019 : 		 Новое видео PECTORA

19 фев 2019 : 		 PECTORA на Mighty Music

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Новое видео PECTORA



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"Untaken", новое видео группы PECTORA, доступно для просмотра ниже. Это сингл из одноимённого альбома, выходящего 3 мая на CD, виниле и в цифровом виде.

Трек-лист:

“Untaken”
“Collide”
“Haunted Memory”
“The Fare”
“Running Out Of Days”
“Unkindled Flame”
“No Regrets”
“The Arrival”

Exclusive: PECTORA Unveil вЂњUntakenвЂќ Video





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