Видео с текстом от DYECREST

DYECREST выпустят ЕР "The Stage Is Set", в который войдет материал как со старым, так и с новым вокалистом. Официальное видео с текстом на песню The Stage Is Set, доступно ниже:



"The Stage Is Set"

"Truce"

"Winterblood" (acoustic version)

"First Born Angel" (Janne Oksanen version)

"Where The Light Was Born" (Kimmo Blom version)











