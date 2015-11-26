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Видео с текстом от DYECREST
DYECREST выпустят ЕР "The Stage Is Set", в который войдет материал как со старым, так и с новым вокалистом. Официальное видео с текстом на песню The Stage Is Set, доступно ниже:
"The Stage Is Set"
"Truce"
"Winterblood" (acoustic version)
"First Born Angel" (Janne Oksanen version)
"Where The Light Was Born" (Kimmo Blom version)
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