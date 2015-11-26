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Dyecrest

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Видео с текстом от DYECREST



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DYECREST выпустят ЕР "The Stage Is Set", в который войдет материал как со старым, так и с новым вокалистом. Официальное видео с текстом на песню The Stage Is Set, доступно ниже:

"The Stage Is Set"
"Truce"
"Winterblood" (acoustic version)
"First Born Angel" (Janne Oksanen version)
"Where The Light Was Born" (Kimmo Blom version)

DYECREST Release The Stage Is Set EP Featuring Past And Present Vocalists; Lyric Video For Title Track Posted




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