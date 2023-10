сегодня



Новое видео DYECREST



"Read My Mind", новое видео группы DYECREST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Once I Had A Heart, выход которого состоялся 29 сентября на Rockshots Records:



"Sacred Sleep"

"Man Made God"

"Once I Had A Heart"

"Oathkeeper"

"Face The Light"

"Read My Mind"

"Colder"

"The Final Act"

"Fire From Your World"







