Новая песня VALE OF PNATH



"Accursed", новая песня группы VALE OF PNATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Accursed", выход которого запланирован на 17 мая.



Трек-лист:



"Shadow And Agony"

"The Darkest Gate"

"Skin Turned Soil"

"Accursed"

"Audient Void"

"Obsidian Realm"

"Spectre Of Bone"













