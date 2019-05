сегодня



Новое видео VALE OF PNATH



"The Darkest Gate", новое видео группы VALE OF PNATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Accursed", выходящего 17 мая на Willowtip Records.



Трек-лист:



"Shadow And Agony"

"The Darkest Gate"

"Skin Turned Soil"

"Accursed"

"Audient Void"

"Obsidian Realm"

