Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 49
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 46
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 43
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
[= ||| все новости группы



*

Vale Of Pnath

*
| - |
|||| сегодня

Новое видео VALE OF PNATH



*
zoom
*
* *
"The Darkest Gate", новое видео группы VALE OF PNATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Accursed", выходящего 17 мая на Willowtip Records.

Трек-лист:

"Shadow And Agony"
"The Darkest Gate"
"Skin Turned Soil"
"Accursed"
"Audient Void"
"Obsidian Realm"
"Spectre Of Bone"

VALE OF PNATH Reveal вЂњThe Darkest GateвЂќ Video






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 288

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом