Новое видео ANOTHER DAY DAWNS



Американская группа ANOTHER DAY DAWNS опубликовала новое видео на трек "Psycho", вошедший в новый ЕР "A Different Life", выпущенный 16 февраля.



Трек-лист:



"Rage"

"Psycho"

"All Of Me"

"The Broken"















