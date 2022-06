сегодня



ANOTHER DAY DAWNS на Century Media Records



ANOTHER DAY DAWNS заключили контракт с Century Media Records.



«Честно говоря, это стало воплощением мечты, — говорит фронтмен ANOTHER DAY DAWNS Dakota Sean. — Мы работали над этой целью с тех пор, как были подростками, репетируя каверы в подвале. Тот факт, что Century Media верит в нас настолько, что подписал с нами контракт и поддерживает нас, — это запредельно крутое ощущение. Их полная поддержка, а также поддержка всех наших фанатов, которые были с нами с самого первого дня, вдохновляет и является частью того, что заставляет нас двигаться вперёд».



Гитарист Tyler Ritter:



«Честно говоря, всё ещё только начинается, и каждый маленький шаг, который мы делаем в развитии этого проекта, только усиливает волнение. Мы хотели этого с самого начала, и теперь группы, которые вдохновляли меня, о которых я никогда не думал, что мы окажемся с ними в одной категории, стали нашими партнёрами по лейблу. Мы определённо готовы как никогда стать такой группой, которой мы всегда мечтали быть, и я не сомневаюсь, что мы способны выпустить альбом, который утвердит нас в этом качестве. То, что Century Media предоставила нам возможность наконец-то сделать подобное, просто восхитительно. Мы очень благодарны им и всем, кто когда-либо поддерживал нас. Это была долгая работа, и сейчас она продолжается, мы все чувствуем резкий сдвиг, к которому привели эти годы».



Директор Century Media Philipp Schulte говорит о подписании контракта с ANOTHER DAY DAWNS:



«Мы рады объявить о сотрудничестве с ANOTHER DAY DAWNS. Их сочетание молодой энергии, мастерства написания песен и страстной подачи — в дополнение к работе, которую они проделали на гастролях, и успеху, которого они уже добились на радио, указывает на увлекательное и яркое совместное будущее».







+0 -0



просмотров: 105