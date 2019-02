сегодня



Новый альбом DEEP SUN выйдет весной



Швейцарская симоник металл группа DEEP SUN выпустит новую работу, получившую название "Das Erbe der Welt", 26 апреля на Massacre Records. Первый сингл будет представлен в середине марта:



“Relentless Resistance”

“Heroes”

“Insurrection Of Technology”

“Worship The Warship”

“Abandon Cyberspace”

“Das Erbe Der Welt”

“Super New World”

“Vertigo”

“Go For The Kill”

“My Darkness”

“Frozen Sea”

“The Raven”











