Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 79
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 27
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 23
*Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, есл... 22
*BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDE... 21
[= ||| все новости группы



*

Deep Sun

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| сегодня

Новый альбом DEEP SUN выйдет весной



*
zoom
*
* *
Швейцарская симоник металл группа DEEP SUN выпустит новую работу, получившую название "Das Erbe der Welt", 26 апреля на Massacre Records. Первый сингл будет представлен в середине марта:

“Relentless Resistance”
“Heroes”
“Insurrection Of Technology”
“Worship The Warship”
“Abandon Cyberspace”
“Das Erbe Der Welt”
“Super New World”
“Vertigo”
“Go For The Kill”
“My Darkness”
“Frozen Sea”
“The Raven”

DEEP SUN Reveal New Album Details




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg


28 фев 2019, 17:44		У вас описка в слове "симФоник" :)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Watain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом