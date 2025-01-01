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MASTODON расстались с гитаристом
222
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30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
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19
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19
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MASTODON расстались с гитаристом
222
Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»
30
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
KATATONIA рассталась с гитаристом
19
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
все новости группы
Deep Sun
Швейцария
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/DeepSun.official/
18 мар 2025
:
Новое видео DEEP SUN
20 май 2022
:
Новое видео DEEP SUN
8 апр 2022
:
Новое видео DEEP SUN
28 фев 2019
:
Новый альбом DEEP SUN выйдет весной
сегодня
Новое видео DEEP SUN
Storyteller, новое видео DEEP SUN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Storyteller, релиз которого намечен на 15 мая.
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Конкурсы
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет