Новое видео NINE TREASURES



"Bodhicitta", новое видео группы китайской группы NINE TREASURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята, в записи которой принимали участие музыканты LIBERATION, вошла в компиляцию Sound Of The Raging Steppe, выпущенной лейблом Tengger X Cavalry Recordings.











