Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 263
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 72
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
[= ||| все новости группы



*

Nine Treasures

*
| - |

|||| сегодня

NINE TREASURES перезапишут старый материал



*
zoom
*
* *
NINE TREASURES девятнадцатого марта выпустят сборник перезаписанных треков, получивший название Awakening From Dukkha, основой для которого стал материал из трех альбомов коллектива.

Трек-лист:

"Black Heart"
"Arvan Ald Guulin Honshoor"
"Fable of Mangas"
"Nomin Dalai"
"Tes River's Hymn" 
"Ten Years" 
"The Dream About Ancient City" 
"Praise For Fine Horse" 
"The End Of The World" 
"Wisdom Eyes" 
"The Stubborn" 
"Three Years Old Warrior" 

Композиция "Black Heart" доступна для прослушивания ниже.

Mongolian Folk Metallers NINE TREASURES To Release Best Of Compilation Featuring Re-Recorded Tracks In March 2021



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 43

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом