NINE TREASURES перезапишут старый материал



NINE TREASURES девятнадцатого марта выпустят сборник перезаписанных треков, получивший название Awakening From Dukkha, основой для которого стал материал из трех альбомов коллектива.



Трек-лист:



"Black Heart"

"Arvan Ald Guulin Honshoor"

"Fable of Mangas"

"Nomin Dalai"

"Tes River's Hymn"

"Ten Years"

"The Dream About Ancient City"

"Praise For Fine Horse"

"The End Of The World"

"Wisdom Eyes"

"The Stubborn"

"Three Years Old Warrior"



Композиция "Black Heart" доступна для прослушивания ниже.







