NOTHING выпускают сборник би-сайдов



NOTHING в цифровом варианте выпускают компиляцию би-сайдов "Spirit Of The Stairs - B-Sides & Rarities", которая будет доступна, начиная с шестого марта.



Трек-лист:



"Fever Queen" - 2014 Wilkesbarre Demo

"Pattern After Us" - DOTB B Side

"In Metal" - 2013 (Originally by Low)

"Dig" - 2012 Philly Demo

"The Mohegan" - DOTB B Side

"Vapour Trail" - Live WKDU Philly 2011 (Originally By Ride)

"I Hate The Flowers" - NPR World Cafe Live Session

"Heavy Water / I'd Rather Be Sleeping" - DOTB B Side (Originally by Grouper)

"Dirty White Glove" - DOTB B Side

"Leave Me Alone" - 2013 (Originally by New Order)

"Spell" - TOT B-Side

"Joey" - NPR World Cafe Live Session (Originally by Concrete Blonde)

"Us/We/Are" - Live Piano Version Dreamland Studios

"Tic Tac Toe" - 2013 Ave C Demo













