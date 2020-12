4 дек 2020



Новое видео NOTHING



"Catch A Fade", новое видео группы NOTHING, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "The Great Dismal", выпущенного 30 октября на виниле, CD, кассетах и в цифровом варианте на Relapse Records.



Трек-лист:



"A Fabricated Life"

"Say Less"

"April Ha Ha"

"Catch a Fade"

"Famine Asylum"

"Bernie Sanders"

"In Blueberry"

"Memories"

"Blue Mecca"

"Just a Story"

"Ask The Rust"







просмотров: 191