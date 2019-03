сегодня



Новая песня EXUMER



"Raptor", новая песня группы EXUMER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Hostile Defiance, выход которого запланирован на пятое апреля. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- ltd. digipak-CD w/2 bonus tracks

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- orange red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- red-brown/black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- pale blackberry marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- orange-black color in color + red splattered (EU exclusive - limited to 120 copies)

- white / blue marbled vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

- clear/red&black splattered vinyl (US exclusive - limited to 120 copies)



Трек-лист:



"Hostile Defiance"

"Raptor"

"Carnage Rider"

"Dust Eater"

"King's End"

"Descent"

"Trapper"

"The Order Of Shadows"

"Vertical Violence"

"Splinter"

"He's A Woman - She's A Man" (Scorpions cover; CD bonus track)

"Supposed To Rot" (Entombed cover; CD bonus track)

















