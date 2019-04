сегодня



Новый альбом EXUMER доступен для прослушивания



"Hostile Defiance", новый альбом группы EXUMER, доступен для прослушивания ниже. Работа вышла на Metal Blade Records и имеет следующий трек-лист:



"Hostile Defiance"

"Raptor"

"Carnage Rider"

"Dust Eater"

"King's End"

"Descent"

"Trapper"

"The Order Of Shadows"

"Vertical Violence"

"Splinter"

"He's A Woman - She's A Man" (Scorpions cover; CD bonus track)

"Supposed To Rot" (Entombed cover; CD bonus track)

















