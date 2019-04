сегодня



CHOKEHOLD выпускают первый за 25 лет альбом



Группа CHOKEHOLD возвращается с новым альбомом, первым студийным материалом за двадцать пять лет. Выход диска, получившего название "With This Thread I Hold On", намечен на 19 апреля на Good Fight Music.



Трек-лист:



"2.0"

"Threads"

"Profit Over People"

"G.O.D"

"Silenced"

"No Shelter"

"Instilled"



Композиция "2.0" доступна для прослушивания.













+0 -0









просмотров: 36