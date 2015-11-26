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Новый сингл CHOKEHOLD
"Profit Over People", новая песня группы CHOKEHOLD, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "With This Thread I Hold On", выход которого запланирован на 19 апреля на Good Fight Music.
Трек-лист:
"2.0"
"Threads"
"Profit Over People"
"G.O.D"
"Silenced"
"No Shelter"
"Instilled"
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