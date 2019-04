Новый сингл CHOKEHOLD

все новости группы







"Profit Over People", новая песня группы CHOKEHOLD, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "With This Thread I Hold On", выход которого запланирован на 19 апреля на Good Fight Music.



Трек-лист:



"2.0"

"Threads"

"Profit Over People"

"G.O.D"

"Silenced"

"No Shelter"

"Instilled"















