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Sludgehammer

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Новый альбом SLUDGEHAMMER выйдет в апреле



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Канадская группа SLUDGEHAMMER сообщила о том, что её предстоящий альбом, получивший название "Antechamber", выйдет 12 апреля.

Первый сингл из альбома, названный "No Control", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"No Control"
"Broken Sea"
"Climatic Death"
"Forsaken Souls"
"Balance Of Life"
"The Long Road"
"Eternal Darkness"
"Supernova Silhouette"
"Line 'Em Up"

SLUDGEHAMMER To Release Antechamber Album In April;





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