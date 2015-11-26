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Новый альбом SLUDGEHAMMER выйдет в апреле



Канадская группа SLUDGEHAMMER сообщила о том, что её предстоящий альбом, получивший название "Antechamber", выйдет 12 апреля.



Первый сингл из альбома, названный "No Control", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"No Control"

"Broken Sea"

"Climatic Death"

"Forsaken Souls"

"Balance Of Life"

"The Long Road"

"Eternal Darkness"

"Supernova Silhouette"

"Line 'Em Up"













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