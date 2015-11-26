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Sludgehammer

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|||| 31 мар 2019

Новое видео SLUDGEHAMMER



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"Climatic Death", новое видео группы SLUDGEHAMMER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Antechamber", выходящего 12 апреля.

Трек-лист:

"No Control"
"Broken Sea"
"Climatic Death"
"Forsaken Souls"
"Balance Of Life"
"The Long Road"
"Eternal Darkness"
"Supernova Silhouette"
"Line 'Em Up"

SLUDGEHAMMER Reveal Apocalyptic Music Video вЂњClimatic DeathвЂќ






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