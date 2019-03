31 мар 2019



Новое видео SLUDGEHAMMER



"Climatic Death", новое видео группы SLUDGEHAMMER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Antechamber", выходящего 12 апреля.



Трек-лист:



"No Control"

"Broken Sea"

"Climatic Death"

"Forsaken Souls"

"Balance Of Life"

"The Long Road"

"Eternal Darkness"

"Supernova Silhouette"

"Line 'Em Up"















+1 -1









просмотров: 229