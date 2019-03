Новое видео OMICIDA

сегодня



“Violent Resolution”, новое видео с текстом группы OMICIDA, в состав которой входят Giovanni Durst и Erik Kluiber из WHITE WIZZARD, Roy Lev-Ari из DEVIL YOU KNOW, Roman Kovalik и Giovanni Barbieri, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Defrauded Reign", выпуск которого намечен на 15 марта.



Трек-лист:



“Hostage In The Pit”

“Violent Resolution”

“Omicida”

“Protect And Serve”

“Divine Uncertainty”

“State Of Terror”

“Burn The Cross”

“Sentenced”

“The Supremacist”

“Unborn”

