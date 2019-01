сегодня



Видео с текстом от OMICIDA



“Dead Eyes See No Evil”, новое видео с текстом группы OMICIDA, в состав которой входят Giovanni Durst и Erik Kluiber из WHITE WIZZARD, Roy Lev-Ari из DEVIL YOU KNOW, Roman Kovalik и Giovanni Barbieri, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Certain Death", трек-лист которого выглядит следующим образом:



"Cult Of Fear"

"Certain Death"

"Disobey"

"Star Striped Death"

"Into The Abyss"

"Strike Back"

