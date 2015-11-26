Видео с текстом от OMICIDA

“Dead Eyes See No Evil”, новое видео с текстом группы OMICIDA, в состав которой входят Giovanni Durst и Erik Kluiber из WHITE WIZZARD, Roy Lev-Ari из DEVIL YOU KNOW, Roman Kovalik и Giovanni Barbieri, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Certain Death", трек-лист которого выглядит следующим образом:
"Cult Of Fear"
"Certain Death"
"Disobey"
"Star Striped Death"
"Into The Abyss"
"Strike Back"
"The Unbroken Seal"
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