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Omicida

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Видео с текстом от OMICIDA



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“Dead Eyes See No Evil”, новое видео с текстом группы OMICIDA, в состав которой входят Giovanni Durst и Erik Kluiber из WHITE WIZZARD, Roy Lev-Ari из DEVIL YOU KNOW, Roman Kovalik и Giovanni Barbieri, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Certain Death", трек-лист которого выглядит следующим образом:

"Cult Of Fear"
"Certain Death"
"Disobey"
"Star Striped Death"
"Into The Abyss"
"Strike Back"
"The Unbroken Seal"

OMICIDA вЂ“ Featuring Former MONUMENT, WHITE WIZZARD Member Release вЂњDead Eyes See No EvilвЂќ Video





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