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Savage Messiah

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13 мар 2019 : 		 Новое видео SAVAGE MESSIAH

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20 авг 2017 : 		 Новое видео SAVAGE MESSIAH

14 янв 2015 : 		 Новый сингл SAVAGE MESSIAH

18 мар 2014 : 		 Новая песня SAVAGE MESSIAH

21 фев 2014 : 		 Новое видео SAVAGE MESSIAH

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14 дек 2013 : 		 Семплы новых песен SAVAGE MESSIAH

13 дек 2013 : 		 Новый альбом SAVAGE MESSIAH выйдет в марте

7 окт 2013 : 		 SAVAGE MESSIAH завершили запись

21 июн 2013 : 		 SAVAGE MESSIAH начнут запись в июле

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14 авг 2010 : 		 SAVAGE MESSIAH подписали контракт с EARACHE RECORDS

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Новое видео SAVAGE MESSIAH



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"Under No Illusions", новое видео группы SAVAGE MESSIAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Demons", выходящего 17 мая.

Трек-лист:

"Virtue Signal"
"What Dreams May Come"
"Heretic In The Modern World"
"Parachute"
"Under No Illusion"
"Down And Out"
"The Lights Are Going Out"
"The Bitter Truth"
"Until The Shadows Fall"
"Rise Then Fall"
"Steal The Faith in Me"

SAVAGE MESSIAH Debuts







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