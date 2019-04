сегодня



Новое видео SAVAGE MESSIAH



"Down And Out", новое видео группы SAVAGE MESSIAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Demons", выходящего 17 мая.



Трек-лист:



"Virtue Signal"

"What Dreams May Come"

"Heretic In The Modern World"

"Parachute"

"Under No Illusion"

"Down And Out"

"The Lights Are Going Out"

"The Bitter Truth"

"Until The Shadows Fall"

"Rise Then Fall"

"Steal The Faith in Me"



















