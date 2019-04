сегодня



Музыканты EXHORDER в HEAVY AS TEXAS



"To Keep a Promise", новое видео группы HEAVY AS TEXAS, в состав которой входят участники EXHORDER Marzi Montazeri и Kyle Thomas, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heavy As Texas", выходящего 19 апреля на Crunchy Western Records.



Трек-лист:



01. To Keep a Promise

02. It's On

03. Death of a Prodigy

04. Blind

05. Reality Check

06. King of Fools

07. From This Day On

08. Love Gets Us All



















