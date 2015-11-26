Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 47
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 30
[= ||| все новости группы



*

Heavy as Texas

*
| - |
|||| сегодня

Музыканты EXHORDER в HEAVY AS TEXAS



*
zoom
*
* *
"To Keep a Promise", новое видео группы HEAVY AS TEXAS, в состав которой входят участники EXHORDER Marzi Montazeri и Kyle Thomas, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heavy As Texas", выходящего 19 апреля на Crunchy Western Records.

Трек-лист:

01. To Keep a Promise
02. It's On
03. Death of a Prodigy
04. Blind
05. Reality Check
06. King of Fools
07. From This Day On
08. Love Gets Us All



HEAVY AS TEXAS Feat. EXHORDER Members: Self-Titled Album Due In April






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 151

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом