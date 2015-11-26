11 апр 2019



Новая песня HEAVY AS TEXAS



"Blind", новая песня группы HEAVY AS TEXAS, в состав которой входят участники EXHORDER Marzi Montazeri и Kyle Thomas, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Heavy As Texas", выходящего 19 апреля на Crunchy Western Records.



Трек-лист:



01. To Keep a Promise

02. It's On

03. Death of a Prodigy

04. Blind

05. Reality Check

06. King of Fools

07. From This Day On

08. Love Gets Us All















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