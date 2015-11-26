Новая песня HEAVY AS TEXAS

"Blind", новая песня группы HEAVY AS TEXAS, в состав которой входят участники EXHORDER Marzi Montazeri и Kyle Thomas, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Heavy As Texas", выходящего 19 апреля на Crunchy Western Records.
Трек-лист:
01. To Keep a Promise
02. It's On
03. Death of a Prodigy
04. Blind
05. Reality Check
06. King of Fools
07. From This Day On
08. Love Gets Us All
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