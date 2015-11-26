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Heavy as Texas

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|||| 11 апр 2019

Новая песня HEAVY AS TEXAS



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"Blind", новая песня группы HEAVY AS TEXAS, в состав которой входят участники EXHORDER Marzi Montazeri и Kyle Thomas, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Heavy As Texas", выходящего 19 апреля на Crunchy Western Records.

Трек-лист:

01. To Keep a Promise
02. It's On
03. Death of a Prodigy
04. Blind
05. Reality Check
06. King of Fools
07. From This Day On
08. Love Gets Us All

HEAVY AS TEXAS вЂ“ Featuring Members Of EXHORDER Reveals New Track вЂњBlindвЂќ






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