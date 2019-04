сегодня



BODY HARVEST на Comatose Music



Группа BODY HARVEST заключила соглашение с лейблом Comatose Music, где состоится релиз альбома "Parasitic Slavery", продюсером которого был Jonny Pettersson (Those Who Bring The Torture, Wombbath, Rogga Johansson).



Видео на композицию "Consumed By Tyrants" доступно ниже.













