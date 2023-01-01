3 янв 2023



Умер гитарист BODY HARVEST



Гитарист BODY HARVEST Джейк "Меттл" Эттл-лайс скончался в возрасте 31 года. Новость подтвердили участники группы Blasfeme, в которой он играл ранее:



«Меттл скончался в начале этой недели. "Это абсолютный шок", как сказал бы сам Меттл. Он прожил свою жизнь на полную катушку, очень громко и настолько интенсивно, насколько это возможно. Он навсегда останется в наших умах и сердцах! Мы скучаем по тебе, наш воин Меттл! Прощай, брат!»





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