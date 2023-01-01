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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
[= ||| все новости группы



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Body Harvest

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| 3 янв 2023

Умер гитарист BODY HARVEST



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Гитарист BODY HARVEST Джейк "Меттл" Эттл-лайс скончался в возрасте 31 года. Новость подтвердили участники группы Blasfeme, в которой он играл ранее:

«Меттл скончался в начале этой недели. "Это абсолютный шок", как сказал бы сам Меттл. Он прожил свою жизнь на полную катушку, очень громко и настолько интенсивно, насколько это возможно. Он навсегда останется в наших умах и сердцах! Мы скучаем по тебе, наш воин Меттл! Прощай, брат!»



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