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Умер Берни Торме



17 марта в возрасте 66 лет скончался Берни Торме. Он не дожил всего одного дня до своего 67-летия и ушёл из жизни в окружении семьи. Последние четыре недели он находился в одной из больниц Лондона после осложнений от простуды.



Dee Snider: «Узнал, что моего друга Берни больше нет. Он был настоящим богом гитары и играл с Ozzy и Ian'ом Gillan'ом. Мы работали с ним три года, написав более сотни песен для DESPERADO. Мне он импонировал, и моё сердце просто разбито. Покойся с миром. Твоя гитара рыдает».

















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