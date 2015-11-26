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Firespawn

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1 фев 2017 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

8 июл 2016 : 		 Новое видео FIRESPAWN

14 ноя 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

29 сен 2015 : 		 Видео с первого выступления FIRESPAWN

26 сен 2015 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет в ноябре

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8 июл 2015 : 		 Тизер нового сингла FIRESPAWN

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31 мар 2014 : 		 Музыканты ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC в FIREBORN

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Новый альбом FIRESPAWN выйлеи в июне



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Новый альбом супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выйдет 7 июня на Century Media Records.



FIRESPAWN Feat. ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC Members:




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