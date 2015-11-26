сегодня



Новый альбом FIRESPAWN выйлеи в июне



Новый альбом супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выйдет 7 июня на Century Media Records.















+0 -0









просмотров: 169

