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Новый альбом FIRESPAWN выйлеи в июне
Новый альбом супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), выйдет 7 июня на Century Media Records. |
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