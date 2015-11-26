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Firespawn

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4 май 2019 : 		 Новая песня FIRESPAWN

17 апр 2019 : 		 Новая песня FIRESPAWN

23 мар 2019 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет в июне

25 окт 2017 : 		 Новое видео FIRESPAWN

21 апр 2017 : 		 Новое видео FIRESPAWN

25 мар 2017 : 		 Новая песня FIRESPAWN

18 фев 2017 : 		 Новая песня FIRESPAWN

1 фев 2017 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет весной

8 июл 2016 : 		 Новое видео FIRESPAWN

14 ноя 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

29 сен 2015 : 		 Видео с первого выступления FIRESPAWN

26 сен 2015 : 		 Новый альбом FIRESPAWN выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 Новое видео FIRESPAWN

8 июл 2015 : 		 Тизер нового сингла FIRESPAWN

2 июл 2015 : 		 FIRESPAWN нашли лейбл

12 сен 2014 : 		 FIREBORN нашли барабанщика

29 апр 2014 : 		 Новая песня FIREBORN

31 мар 2014 : 		 Музыканты ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC в FIREBORN

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Новая песня FIRESPAWN



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"The Hunter", новая песня супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступна для прослушивания ниже. Это второй сингл из нового альбома "Abominate", выход которого запланирован на 7 июня на лейбле Century Media.



FIRESPAWN Feat. ENTOMBED, UNLEASHED, NECROPHOBIC Members: Listen To








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