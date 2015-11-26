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Новая песня FIRESPAWN



"The Hunter", новая песня супергруппы FIRESPAWN, в состав которой входят Lars Göran Petrov (ENTOMBED), Victor Brandt (ENTOMBED), Alex Friberg (NECROPHOBIC), Fredrik Folkare (UNLEASHED, NECROPHOBIC) и Matte Modin (DARK FUNERAL, DEFLESHED), доступна для прослушивания ниже. Это второй сингл из нового альбома "Abominate", выход которого запланирован на 7 июня на лейбле Century Media.























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