сегодня



Новый альбом ENTHRONED выйдет в июне



Бельгийские блэк-металлисты ENTHRONED 7 июня выпустят на Season Of Mist свой новый альбом "Cold Black Suns". Первый сингл "Silent Redemption", который войдёт в эту работу, доступен для прослушивания ниже. Обложку для диска создал Neraath.



Трек-лист:



01. Ophiusa (03:42)

02. Hosanna Satana (02:16)

03. Oneiros (06:26)

04. Vapula Omega (04:55)

05. Silent Redemption (06:07)

06. Aghoria (04:14)

07. Beyond Humane Greed (05:01)

08. Smoking Mirror (07:07)

09. Son Of Man (09:08)



















