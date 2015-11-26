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все новости группы
Enthroned
Бельгия
Black Metal
http://www.enthroned.be
Myspace:
http://www.myspace.com/enthronedhorde
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/ENTHRONED/126142654307
21 мар 2019
:
Новый альбом ENTHRONED выйдет в июне
5 янв 2019
:
ENTHRONED подписали контракт с SEASON OF MIST
11 апр 2014
:
Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания
8 апр 2014
:
Новая песня ENTHRONED
25 мар 2014
:
Новая песня ENTHRONED
12 мар 2014
:
Новая песня ENTHRONED
24 фев 2014
:
Новая песня ENTHRONED
20 фев 2014
:
Новый альбом ENTHRONED выйдет в апреле
9 мар 2013
:
ENTHRONED работают над новым альбомом
14 мар 2012
:
Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания
1 мар 2012
:
Новая песня ENTHRONED
23 янв 2012
:
Новый альбом ENTHRONED выйдет в марте
17 янв 2012
:
Обложка нового альбома ENTHRONED
14 дек 2011
:
ENTHRONED на AGONIA RECORDS
13 май 2011
:
ENTHRONED снова заключили контракт с REGAIN RECORDS
13 окт 2010
:
Гитарист ENTHRONED в THE RED ANGLE
16 янв 2010
:
Новая песня ENTHRONED
12 янв 2010
:
Обложка нового альбома ENTHRONED
9 янв 2010
:
Новая песня ENTHRONED
4 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома ENTHRONED
24 дек 2009
:
ENTHRONED завершили работу над новым альбомом
13 ноя 2009
:
ENTHRONED начали запись альбома
29 сен 2009
:
ENTHRONED готовы к записи
9 сен 2009
:
ENTHRONED расстались с ударником и гитаристом
30 янв 2009
:
Объявлено название нового альбома ENTHRONED
29 авг 2008
:
ENTHRONED работают над новым материалом
22 апр 2008
:
ENTHRONED начали сочинять материал для нового альбома
22 янв 2008
:
ENTHRONED подписались на REGAIN RECORDS
26 июл 2007
:
ENTHRONED: Опубликованы трек лист и обложка 'Tetra Karcist'
31 май 2007
:
ENTHRONED приступили к записи нового альбома
9 янв 2007
:
Перемены в составе ENTHRONED
сегодня
Новый альбом
ENTHRONED
выйдет в июне
Бельгийские блэк-металлисты ENTHRONED 7 июня выпустят на Season Of Mist свой новый альбом "Cold Black Suns". Первый сингл "Silent Redemption", который войдёт в эту работу, доступен для прослушивания ниже. Обложку для диска создал Neraath.
Трек-лист:
01. Ophiusa (03:42)
02. Hosanna Satana (02:16)
03. Oneiros (06:26)
04. Vapula Omega (04:55)
05. Silent Redemption (06:07)
06. Aghoria (04:14)
07. Beyond Humane Greed (05:01)
08. Smoking Mirror (07:07)
09. Son Of Man (09:08)
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).