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Enthroned

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16 апр 2019 : 		 Новое видео ENTHRONED

21 мар 2019 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в июне

5 янв 2019 : 		 ENTHRONED подписали контракт с SEASON OF MIST

11 апр 2014 : 		 Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания

8 апр 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

25 мар 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

12 мар 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

24 фев 2014 : 		 Новая песня ENTHRONED

20 фев 2014 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в апреле

9 мар 2013 : 		 ENTHRONED работают над новым альбомом

14 мар 2012 : 		 Новый альбом ENTHRONED доступен для прослушивания

1 мар 2012 : 		 Новая песня ENTHRONED

23 янв 2012 : 		 Новый альбом ENTHRONED выйдет в марте

17 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома ENTHRONED

14 дек 2011 : 		 ENTHRONED на AGONIA RECORDS

13 май 2011 : 		 ENTHRONED снова заключили контракт с REGAIN RECORDS

13 окт 2010 : 		 Гитарист ENTHRONED в THE RED ANGLE

16 янв 2010 : 		 Новая песня ENTHRONED

12 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ENTHRONED

9 янв 2010 : 		 Новая песня ENTHRONED

4 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ENTHRONED

24 дек 2009 : 		 ENTHRONED завершили работу над новым альбомом

13 ноя 2009 : 		 ENTHRONED начали запись альбома

29 сен 2009 : 		 ENTHRONED готовы к записи

9 сен 2009 : 		 ENTHRONED расстались с ударником и гитаристом

30 янв 2009 : 		 Объявлено название нового альбома ENTHRONED
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Новое видео ENTHRONED



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"Hosanna Satana", новое видео группы ENTHRONED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cold Black Suns", выходящего 7 июня на Season Of Mist.

ENTHRONED Premiere Official Music Video For New Song






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